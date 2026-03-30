Com oito convocados, Palmeiras deve ter desfalques contra o Grêmio

Flaco López e Árias são dúvidas no Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

O próximo adversário do Grêmio no Brasileirão é o Palmeiras, que terá problemas para a partida de quinta-feira (2), às 21h30min. Além de não poder atuar no seu estádio, que receberá um festival de rock, o clube paulista não deve contar com alguns jogadores por conta da data Fifa, já que foram oito convocados.

No jogo que será realizado na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira sabe que não terá Piquerez. O lateral esquerdo teve uma ruptura ligamentar do tornozelo durante amistoso contra a Inglaterra. Ele já voltou para São Paulo e passará por cirurgia.

O desgaste dos outros sete convocados será avaliado para a partida. Um dos atletas que deve atuar sem problemas é Jhon Arias, que atuou durante o primeiro tempo do amistoso entre Colômbia e França, no domingo (29).

Três jogadores do Palmeiras foram convocados para defender o Paraguai, que enfrenta o Marrocos nesta terça-feira (31), às 15h. Gustavo Gómez, Sosa e Mauricio devem entrar em campo, e a presença contra o Grêmio dependerá da minutagem de cada um.

O mesmo servirá para Emiliano Martínez. O volante uruguaio deve jogar contra a Argélia, também na terça, às 15h30min.

Possíveis desfalques

A situação mais complicada é dos argentinos. Os atuais campeões do mundo enfrentam a Zâmbia, às 20h15min de terça. No entanto, o que pode auxiliar Flaco López e Giay para jogarem na quinta-feira é a distância, já que o amistoso será em Buenos Aires.