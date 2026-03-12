Com o Bragantino, Volpi retorna à Arena como adversário: "Só tenho gratidão pelo Grêmio"

Volpi fez uma partida pelo Bragantino em 2026. Ari Ferreira / Divulgação Red Bull Bragantino

Tiago Volpi estará de volta à Arena nesta quinta-feira (11). Após ser o goleiro do Grêmio na temporada passada, o jogador agora vem a Porto Alegre na condição de adversário.

Mas, apesar do retorno, agora como atleta do Bragantino, a tendência é de que ele não esteja em campo pela partida pela 5ª rodada do Brasileirão.

Liberado no início da temporada, o ex-camisa 1 tricolor falou sobre o respeito que mantém pelo ex-clube e torcida.

— Só tenho gratidão pelo Grêmio. Será um prazer rever os amigos e retornar à Arena. Em todo o tempo que vesti a camisa do clube, me dediquei e me entreguei 100%. Claro que existem críticas, mas isso nunca abalou a minha relação com as pessoas ou diminuiu a minha dedicação diária em todo o período lá — afirmou o goleiro.

Confronto direto

Com os dois gols no Brasileirão do ano passado, Volpi chegou a 17 na carreira e se tornou o goleiro mais artilheiro do Grêmio. Como adversário, ele projeta o duelo na Arena.

— Será um jogo difícil, como sempre é quando se enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. É um confronto direto e precisamos somar pontos para nos mantermos próximos do G-4. Nosso time vem fazendo bons jogos e esperamos repetir uma grande atuação, mesmo fora de casa — finalizou o goleiro.