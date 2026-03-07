Com novo alentaço da torcida, Luís Castro ajusta detalhes do Grêmio para decisão do Gauchão

Segundo a direção, 7 mil torcedores compareceram. Saimon Bianchini / Agência RBS

Sem mistérios, o Grêmio ajustou detalhes neste sábado (7) pela manhã para a final do Gauchão, no Gre-Nal 451, no Beira-Rio.

Luís Castro ganhou um reforço para o sistema defensivo para o banco de reservas. A torcida promoveu mais um alentaço para incentivar o elenco para a decisão.

O treino foi aberto às 11h20min, após cerca de 50 minutos da atividade. Segundo apurou Zero Hora, o Tricolor deverá repetir a mesma formação que iniciou o clássico da semana passada.

A formação testada nos últimos dias: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

A sessão que finalizou a preparação ajustou posicionamento e bola parada. O time foi ensaiado no CT Luiz Carvalho nos últimos dias, inclusive, com alternativas mais defensivas e ofensivas para o jogo. Na parte aberta para a imprensa, foi realizado um treino recreativo e de finalizações sob o olhar de torcida e da imprensa.

Atletas já esperados fora da final não estiveram presentes neste sábado. Leonel Pérez, não inscrito no Gauchão, que trará desconforto muscular, João Pedro, no DM, e Villasanti e Braithwaite, avançados nas recuperações físicas. Ambos, que ainda não atuaram neste ano, devem ser liberados nos próximos dias.

Uma opção para a partida é Balbuena. O paraguaio, que perdeu espaço para Viery e Gustavo Martins, esteve ausente nos últimos jogos em virtude de desconforto muscular.

Nas arquibancadas, segundo o clube, 7,3 mil gremistas levaram oito toneladas de donativos e tiveram acesso ao treino no setor norte. No lado oeste, dois familiares ilustres: os pais de Arthur, capitão gremista.