Com Luís Castro ovacionado, Grêmio desembarca em Chapecó

A delegação do Grêmio foi recebida com festa por parte dos seus torcedores na tarde deste domingo (15), na chegada a Chapecó, para o duelo diante da Chapecoense. Mais de 500 torcedores aguardavam em frente ao hotel que serve de concentração para o Tricolor.

Carregando bandeiras do clube e do Rio Grande do Sul, acompanhados por sons de tambores, bumbos e fogos de artifício, os torcedores gritaram forte, transformando a chegada ao hotel em uma espécie de desembarque de estádio.

E os gremistas que vivem no Oeste catarinense não passaram despercebidos pelos jogadores do Grêmio. Muitos atletas fizeram questão de atender aos pedidos de fotos e autógrafos na chegada.

Kannemann, agora naturalizado brasileiro, foi um dos mais tietados pela torcida. Geison Lisboa / Grupo RBS

Um dos mais festejados, o zagueiro Walter Kannemann foi um dos que atendeu com carinho boa parte dos torcedores que gritavam pelo seu nome. Mas um outro nome roubou a cena. Aos gritos de “Mister, Mister, Mister”, Luís Castro foi o mais festejado.

Torcida compareceu em peso para a chegada da delegação no hotel. Geison Lisboa / Grupo RBS

O treinador do Grêmio não conseguiu atender a todos, mas fez questão de ficar por mais 20 minutos para fotos e autógrafos. Pacientemente, o português autografou camisas e bandeiras e pegou o celular dos torcedores para registrar selfies.