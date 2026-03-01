Com improvisação na lateral e retorno no meio-campo, Grêmio está escalado para o Gre-Nal 450

O Grêmio confirmou a escalação para o Gre-Nal 450, neste domingo (1º), na Arena. A principal novidade é o retorno de Monsalve. Diante da ausência de João Pedro, Pavon foi confirmado na lateral direita. Tetê, recuperado de lesão, fica no banco.
A escalação confirmada para o duelo tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
A dupla de zaga será formada pelos jovens Gustavo Martins e Viery. No banco ficam os experientes Kannemann e Wagner Leonardo.
Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena, pela primeira partida de ida da final do Gauchão. O duelo decisivo está marcado para o próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲