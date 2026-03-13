Com histórico de lesões, zagueiro volta a preocupar no Grêmio

Zagueiro marcou gol na decisão do Gauchão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O zagueiro Gustavo Martins deve ser mais um problema para o técnico Luís Castro visando à sequência de jogos na temporada. O defensor deixou a partida contra o Bragantino sentindo dores e passará por exames nesta sexta-feira (13) para saber a real extensão do problema.

O fato é que Gustavo Martins, mais uma vez, está próximo de ter uma nova lesão confirmada na carreira. O histórico recente do atleta apresenta grande número de problemas físicos. Desde 2024, o zagueiro já acumula ao menos seis lesões.

Aos 23 anos, Gustavo Martins tem dificuldade para ganhar sequência no Grêmio justamente por conta desses problemas. Nesse histórico recente, apenas uma lesão no joelho, ocorrida em 2025, não foi muscular.

Somente em 2024, segundo dados do site Transfermarkt, o jovem zagueiro acumulou quatro lesões entre os meses de maio e novembro. Todos esses problemas foram musculares e o afastaram por praticamente três meses das partidas.

Em 2025, entre abril e setembro, Gustavo Martins sofreu uma lesão no joelho que o afastou por mais de um mês, além de uma lesão muscular na coxa que o tirou dos gramados por 45 dias.

Histórico de lesões:

2024

01/05 – 31/05 – lesão na coxa

27/06 – 06/07 – lesão na virilha

11/07 – 30/07 – lesão muscular

05/10 – 19/11 – lesão muscular

2025