Com desfalques na lateral, Luís Castro deve utilizar jovem da base pela primeira vez

O Grêmio terá um desfalque para enfrentar o Palmeiras: Caio Paulista. O Tricolor não escalará o lateral-esquerdo contra o clube que ele pertence. Com isso, Luís Castro deve confirmar a escalação do jovem Pedro Gabriel.
O jovem, de 18 anos, que já vem treinando há um mês com os profissionais, virou reserva imediato com a lesão de Marlon. Ele ficou no banco em duas partidas recentes, a última já contra o Vasco.
Nos bastidores, Luís Castro tende a confirmar a escalação do jovem, já que não ensaiou nenhuma improvisação nas últimas semanas. Viery, que já atuou na lateral, se firmou como titular na zaga e deverá ser mantido no setor.
Pedro Gabriel já atuou duas vezes no Gauchão de 2025, sob o comando de Gustavo Quinteros, no time principal: contra Monsoon, entrando nos últimos minutos, e Pelotas, como titular por 45 minutos. Depois, ele desceu novamente para o time sub-20.
Em fevereiro, o lateral renovou o vínculo que tinha duração até a metade deste ano. Agora, o contrato vai até 2030.
O clube aposta no garoto e não se movimentará para bancar a cláusula para Caio Paulista enfrentar o Palmeiras. Serão oito treinos para entrosar a equipe com o novo ala até o duelo, no dia 2, em Barueri.