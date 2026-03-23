Com desfalques na lateral, Luís Castro deve utilizar jovem da base pela primeira vez

ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O Grêmio terá um desfalque para enfrentar o Palmeiras: Caio Paulista. O Tricolor não escalará o lateral-esquerdo contra o clube que ele pertence. Com isso, Luís Castro deve confirmar a escalação do jovem Pedro Gabriel.

O jovem, de 18 anos, que já vem treinando há um mês com os profissionais, virou reserva imediato com a lesão de Marlon. Ele ficou no banco em duas partidas recentes, a última já contra o Vasco.

Nos bastidores, Luís Castro tende a confirmar a escalação do jovem, já que não ensaiou nenhuma improvisação nas últimas semanas. Viery, que já atuou na lateral, se firmou como titular na zaga e deverá ser mantido no setor.

Pedro Gabriel já atuou duas vezes no Gauchão de 2025, sob o comando de Gustavo Quinteros, no time principal: contra Monsoon, entrando nos últimos minutos, e Pelotas, como titular por 45 minutos. Depois, ele desceu novamente para o time sub-20.

Em fevereiro, o lateral renovou o vínculo que tinha duração até a metade deste ano. Agora, o contrato vai até 2030.