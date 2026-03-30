Com desfalque de volante, Grêmio intensifica preparação para encarar o Palmeiras

Luís Castro não contou com Arthur no treinamento. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio teve mais uma atividade, nesta manhã, para enfrentar o Palmeiras. Arthur, mais uma vez, não participou do treino no campo. O volante se recupera de dores musculares e é dúvida para o confronto. Luís Castro deve confirmar mudanças em todos os setores na escalação.

Desde a última sexta-feira (27), o capitão da equipe tem sido preservado das atividades nos gramados pelo desconforto que relatou. Ele voltou de forma antecipada da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida após o Gre-Nal que rendeu o título estadual. A previsão era de duas a três semanas, mas a volta ocorreu em menos de 14 dias.

Luís Castro deu orientações em parte da sessão para tramas ofensivas: jogadores se movimentavam para realizar cruzamentos. Nas imagens divulgadas pelo clube, o meio-campista não teve participação registrada.

Arthur tem realizado atividades na academia e tinha retorno previsto para o campo para segunda-feira, fato que não ocorreu.

Segundo apuração de Zero Hora, ele não tem lesão, relata diminuição das dores e terá presença avaliada no treino desta terça-feira (31), quando a equipe será esboçada. A preservação da viagem para São Paulo não está descartada para não regredir o caso e também projetando a maratona de partidas.