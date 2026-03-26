Com baixas, Grêmio inicia preparação para enfrentar o Palmeiras

Grêmio volta a trabalhar de olho no Palmeiras. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio abriu a preparação dentro de campo para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, na quinta-feira (2). O Tricolor tem baixas nos próximos treinos que devem ficar de fora da escalação titular. A equipe pode ter até quatro modificações após a derrota para o Vasco.

Luís Castro orientou sessão física e depois realizou trabalhos com bola. Após três dias de folga, serão sete dias consecutivos de trabalhos visando a partida contra o líder do Brasileirão, na Arena Barueri. Durante o período, Balbuena e Noriega, respectivamente, nas seleções paraguaia e peruana, ficam de fora.

Eles devem se juntar à delegação na capital paulista. Com isso, a tendência é que ambos fiquem, no máximo, no banco de reservas no confronto, em função do desgaste físico e viagem de volta ao Brasil.

Com isso, Gustavo Martins é o favorito para entrar na zaga. No meio-campo, Pérez deve ser repetido pelo terceiro jogo consecutivo. Na lateral, Castro deve promover Pedro Gabriel, já que Caio Paulista pertence ao Palmeiras e o clube não deve bancar a multa para utilizá-lo.

As outras duas trocas são do meio pra frente: Nardoni disputa posição com alternativas mais ofensivas como Monsalve e Willian. Já na direita, Tetê pode ceder espaço para Enamorado.