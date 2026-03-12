Com baixa no elenco e acréscimos, Grêmio divulga relacionados para o confronto com o Bragantino

Arthur é desfalque por lesão muscular. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O Grêmio confirmou os relacionados para o confronto com o Bragantino, nesta quinta-feira (12), pela 5ª rodada do Brasileirão. A lista tem duas baixas e dois acréscimos em relação ao último jogo.

Arthur teve confirmada lesão muscular na coxa esquerda e será desfalque nas próximas semanas. Já era esperado que não fosse relacionado para o confronto na Arena. Quem também não aparece na lista é o zagueiro Wagner Leonardo, que não teve boa atuação no Gre-Nal 451, que decidiu o Gauchão no domingo (8).

Por outro lado, os volantes Juan Nardoni e Leo Pérez estão à disposição do técnico Luís Castro. Os argentinos ficaram de fora dos Gre-Nais da final porque não estavam inscritos no Gauchão.

Assim, um provável time do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Amuzu, Monsalve e Enamorado; Carlos Vinícius.

Confira os jogadores relacionados

Goleiros: Weverton e Grando

Weverton e Grando Laterais: Marlon, Caio Paulista e Marcos Rocha

Marlon, Caio Paulista e Marcos Rocha Zagueiros: Gustavo Martins, Viery, Kannemann e Balbuena

Gustavo Martins, Viery, Kannemann e Balbuena Meio-campistas: Dodi, Nardoni, Pérez, Noriega, Tiago, Roger, Monsalve e Riquelme

Dodi, Nardoni, Pérez, Noriega, Tiago, Roger, Monsalve e Riquelme Atacantes: Amuzu, André Henrique, Enamorado, Pavon, Carlos Vinícius, Tetê e Gabriel Mec