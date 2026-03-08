Com ausência de zagueiro, Grêmio divulga lista de relacionados para decisão do Gauchão

Balbuena fica fora da lista de relacionados do Grêmio para o Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio confirmou os relacionados para o Gre-Nal 451 deste domingo (8), no Beira-Rio. A lista de atletas disponíveis é exatamente a mesma da partida de ida, vencida na Arena, por 3 a 0. O time deverá ser o mesmo escalado por Luís Castro, que optou por não relacionar Balbuena, zagueiro que está recuperado de desconforto muscular e treinou normalmente no sábado (7).

Conforme comunicado divulgado nas redes sociais, os 23 jogadores concentrados para a decisão têm a mesma disposição do confronto do último domingo (1º) na casa gremista.

Apesar de larga vantagem, a estratégia da comissão técnica portuguesa é manter o mesmo estilo de jogo na casa do adversário. Durante a semana, além dos alertas para evitar salto e blindar o plantel da pressão externa, ajustes foram feitos nos bastidores para ter cuidados defensivos e não perder a vantagem de três gols.

Com isso, o provável time tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

O Tricolor deve iniciar a movimentação para o Beira-Rio pelas 16h. O conforto ocorre às 18h.

Confira a lista:

Goleiros: Weverton e Grando

Laterais: Marlon, Caio Paulista e Marcos Rocha

Zagueiros: Gustavo Martins, Viery, Kannemann e Wagner Leonardo

Volantes: Arthur, Dodi, Noriega e Tiago

Meias: Willian, Gabriel Mec, Roger e Monsalve