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Gre-Nal 451
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Com ausência de zagueiro, Grêmio divulga lista de relacionados para decisão do Gauchão

Tricolor deve repetir a mesma formação da vitória na Arena em pleno Beira-Rio 

Saimon Bianchini

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