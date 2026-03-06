Clube sul-americano confirma acordo com Cuéllar

Cuéllar teve desempenho insuficiente no Grêmio. FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA

Após rescindir com o Grêmio, o volante Gustavo Cuéllar está bem encaminhado para ser reforço do Deportivo Cali, clube em que foi revelado. Nesta sexta-feira (6), a equipe colombiana confirmou que chegou a um acordo com o jogador.

Agora, Cuéllar irá realizar exames médicos. Caso seja aprovado, ele assinará com o time e retornará ao futebol de seu país após 11 anos.

O volante foi contratado pelo Grêmio no começo de 2025 e chegou com status de titular após seis temporadas no futebol da Arábia Saudita. Na primeira temporada, ele disputou 28 jogos e enfrentou lesões musculares.

A parte física do atleta foi um problema durante a curta passagem. Da mesma forma, o alto salário para um jogador que não era titular também pesou para a rescisão com o Tricolor.