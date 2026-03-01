Clube inglês envia representante ao Gre-Nal para acompanhar zagueiro do Grêmio

Jovem completará o quarto jogo consecutivo como titular gremista neste domingo (1º). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Newcastle, da Inglaterra, enviou um representante à Arena para assistir ao Gre-Nal 450, neste domingo (1º), válido pelo jogo de ida da final do Gauchão. O clube inglês está interessado na contratação do zagueiro gremista Viery.

Formado na base tricolor, o jovem de 21 anos completará o quarto jogo consecutivo como titular da equipe de Luís Castro. Ele assumiu o posto nas semifinais do Estadual, contra o Juventude, e inclusive marcou um gol em Caxias do Sul. Depois, foi mantido na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

No início do ano, o atleta despertou o interesse do Botafogo, que apresentou duas propostas de empréstimo com opção de compra. Porém, a diretoria recusou, argumentando que ele seria utilizado mais vezes.

Recentemente, Viery teve o contrato renovado pelo Grêmio até dezembro de 2029. A multa rescisória é de R$ 64 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões) para o Exterior.