Clube da MLS sonda volante do Grêmio

Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio recebeu uma sondagem nas últimas semanas pelo volante Erick Noriega. O peruano, que se firmou como titular, pode atuar também como zagueiro. A negociação não deverá avançar em virtude da diferença entre a pedida do Tricolor e o aceno do Atlanta United, da MLS.

O meio-campista de 24 anos foi contratado na metade de 2025, por 1,8 milhão de dólares, vindo do Allianza Lima. Ele foi lançado por Mano Menezes, que será seu treinador na seleção peruana a partir desta data Fifa, mas ganhou espaço com Luís Castro.

Em fevereiro, o Atlanta United, dos Estados Unidos, fez uma sondagem oferecendo 3,5 milhões de dólares pelo atleta. O Grêmio, por sua vez, condiciona a liberação apenas por 8 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos.

Com isso, os norte-americanos recuaram e não fizeram novas investidas por Noriega. A janela para chegadas na MLS se encerra na próxima quinta-feira (26). Recentemente, a imprensa peruana mencionou o interesse de equipes italianas no jogador, mas nada foi levado ao clube.