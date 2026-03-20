Cirurgia de Marlon é bem‑sucedida, e jogador do Grêmio deve ter alta no domingo

A cirurgia do lateral-esquerdo Marlon ocorreu na tarde desta sexta-feira (20) e foi bem-sucedida. De acordo com o informações obtidas por Zero Hora junto o Grêmio, o jogador terá um breve período de recuperação no hospital Moinhos de Vento. Caso tudo corra bem, terá alta no domingo (22).
Durante a partida contra o Vitória, na quinta (19), o lateral sofreu fratura no maléolo fibular e precisou deixar a Arena de ambulância. A recuperação de Marlon deve ocorrer num período de até cinco meses.
Saiba mais sobre a lesão de Marlon
O jogador deve usar o robofoot, a bota para imobilizar o tornozelo, de quatro a seis semanas após a cirurgia. O lateral também deve iniciar nos próximos dias a fisioterapia.
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