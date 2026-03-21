Cinco laterais-esquerdos que jogaram estaduais e podem ser buscados pelo Grêmio para o lugar de Marlon

Ex-Grêmio, Wendell é reserva no São Paulo. Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC

A grave lesão de Marlon força o Grêmio a voltar a olhar para o mercado. O lateral-esquerdo teve uma fratura no tornozelo direito e deve ficar sem atuar por cerca de cinco meses. Com isso, o clube terá de buscar alternativa para repor o camisa 23.

Caso esse seja o caminho, e não uma solução caseira, o Tricolor terá de correr contra o tempo. A janela que está aberta é até a sexta (27) e permite apenas a contratação de jogadores que disputaram os estaduais por outras equipes brasileiras.

Claro, há a possibilidade de uma solução interna. Caio Paulista, reserva imediato, pode assumir a titularidade, enquanto Pedro Gabriel, da base, é alternativa para ganhar espaço.

O clube pode recorrer a improvisações dentro do elenco. Ainda que remota, há chance de contratação de um novo jogador para a posição. Mas o Tricolor descarta o retorno de Mayk, lateral emprestado ao Novorizontino que se destacou no Paulistão.

Zero Hora lista cinco laterais-esquerdos para o Grêmio contratar. Veja abaixo.

Walter Clar (Chapecoense)

Clar marcou gol contra o Grêmio na Arena Condá. Rafael Bressan / ACF

Um dos destaques deste início de Brasileirão. Carrega experiência e belos números ofensivos. Em 2026, o paraguaio de 31 anos já soma 10 participações em gols em 17 jogos. Seu gol mais recente foi justamente contra o Grêmio, de pênalti, no 1 a 1, na Arena Condá, pela sexta rodada.

Tirá-lo da Chapecoense, onde está desde 2024, não será uma tarefa fácil para o Grêmio. Porém, dentre as opções no mercado, aparece como uma das mais viáveis.

Jefté (Palmeiras)

A opção mais nova da lista. Revelado pelo Fluminense, o lateral de 22 anos foi contratado pelo Verdão na metade da temporada junto ao Rangers, da Escócia, por cerca de R$ 38,2 milhões. Eleito o melhor da posição no Escocês de 2024/25, chegou ao Palmeiras para dividir a posição com Piquerez diante da saída de Vanderlan para o Bragantino.

Neste ano, entrou em campo em cinco partidas, sendo duas delas pelo Paulistão. Ao todo, soma 18 jogos e três assistências pelo clube paulista. Segue como reserva e, por isso, uma proposta do Grêmio poderia atraí-lo pensando em ganhar mais minutos em campo. A negociação não sairia barata para o Tricolor, mas o clube gaúcho pode tentar um empréstimo para facilitar a liberação do Palmeiras.

Wendell (São Paulo)

Velho conhecido, o experiente lateral vive em baixa no clube paulista. Após passagens por Bayer Leverkusen e Porto, ele retornou ao Brasil no ano passado. Teve início regular no São Paulo, mas sofreu uma grave lesão, justamente contra o Grêmio, em setembro, que o afastou dos gramados até o início deste ano.

Por isso, perdeu a titularidade para Enzo Dias. Tem sete jogos em 2026. Um retorno ao clube que o lançou para os holofotes internacionais e mais minutos em campo podem convencer o jogador em eventual negociação.

Renê (Fluminense)

Ex-Inter, o lateral de 33 anos foi titular do clube carioca durante todo o ano passado. Em 2026, perdeu espaço com a chegada de Guilherme Arana. Ainda assim, já disputou 11 partidas e distribuiu três assistências.

Ainda que tenha saído marcado negativamente do Inter, em 2024, Renê se reencontrou no Fluminense, onde tem vínculo até o fim do ano. Mesmo que reserva, trata-se de um jogador ainda importante para os cariocas. Porém, um empréstimo ou até mesmo uma contratação em definitivo pode ser uma boa tanto para o jogador quanto para o Grêmio.

Alex Telles (Botafogo)

Alex despontou para o futebol no Tricolor. Vítor Silva/Botafogo

O nome mais badalado da lista. Velho conhecido do Grêmio, o atleta de 33 anos lidera o Botafogo num momento de crise. O clube carioca teve queda precoce no Estadual, foi eliminado na pré-Libertadores e está no Z-4. Sem contar o lado financeiro: condenado na Fifa, o Fogão corre para resolver uma dívida de R$ 35 milhões e evitar novo transfer ban.