Chileno, estreante em torneios continentais e viagem curta: quem são os adversários do Grêmio na Sul-Americana 

Grêmio está na chave F da competição. Montagem sobre Fotos / Montevideu City Torque / Palestino / Riestra / Instagram / Divulgação

O Grêmio já conhece a primeira parte do caminho na busca do título inédito da Sul-Americana. Nesta quinta-feira (19), o sorteio da fase de grupos da competição, em Luque, no Paraguai, definiu os três adversários da chave.

Cabeça de chave, o Grêmio está no grupo F. Junto com o Tricolor, estão o Palestino (CHI), Deportivo Riestra (ARG) e Montevideo City Torque (URU).

Após o triunfo sobre o Vitória pelo placar de 2 a 0, o técnico Luís Castro comentou o sorteio:

— Sei que vamos à Argentina e ao Uruguai, muito bom porque são distâncias muito curtas. Parece um grupo interessante em nível de viagens. Queremos ganhar a Sul-Americana. Ser primeiro na primeira fase e dar o melhor de nós na competição.

Abaixo, mais informações sobre os primeiros adversários do Grêmio na Sul-Americana.

Palestino (CHI)

Palestino é o adversário mais distante na chave. Palestino / Instagram / Divulgação

O adversário mais "conhecido" em termos continentais é o Palestino. Tem participações constantes tanto em Libertadores como em Sul-Americana.

Mas a campanha no Campeonato Chileno não é boa. O time do técnico Cristián Muñoz é apenas o 13º colocado e, na fase prévia da Sul-Americana, eliminou a Universidad do Chile nos pênaltis.

Recentemente, esteve no caminho do Inter. Na Libertadores de 2019, integrou o grupo do Colorado, junto com River Plate e Alianza Lima.

Montevideo City Torque (URU)

Time eliminou o Defensor na fase anterior. Montevideo City Torque / Instagram / Reprodução

O time uruguaio é um dos braços do Grupo City na América do Sul. Esta é a segunda vez que o clube disputa a competição. Na fase preliminar, eliminou o rival da cidade, o Defensor.

Atualmente, ocupa a quarta colocação no Campeonato Uruguaio. O técnico do time é Marcelo Méndez, e o jogador mais perigoso do time é o ponta Esteban Obregón. O City Torque manda seus jogos no Estadio Charrua, em Montevidéu.

Em termos de logística, era um dos melhores adversários vindos do pote 2. A viagem para Montevidéu é curta, o que facilita o deslocamento pensando no calendário apertado.

Deportivo Riestra (ARG)

Riestra estreia em competições sul-americanas. Deportivo Riestra / Divulgação

O Riestra faz sua estreia em competições continentais em 2026. Foi o terceiro melhor clube do país a não ir à Libertadores, mas faz um começo de ano ruim. É o penúltimo colocado no Campeonato Argentino.

Trata-se de mais um dos tantos "clubes de bairro" do entorno de uma apaixonada por futebol Buenos Aires. Sediado no bairro de Nueva Pompeya, manda seus jogos no Estádio Guillermo Laza, um acanhado campo para cerca de 3 mil torcedores.

No entanto, por conta das exigências da Conmebol, o time deve atuar em outro estádio na fase de grupos. O Riestra deverá mandar seus jogos no estádio do San Lorenzo.

Datas-base dos jogos: