Grêmio

Olho nos rivais 
Notícia

Chileno, estreante em torneios continentais e viagem curta: quem são os adversários do Grêmio na Sul-Americana 

Tricolor encara Palestino (CHI), Deportivo Riestra (ARG) e Montevideo City Torque (URU) na primeira fase 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS