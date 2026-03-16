Chapecoense x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, pela sexta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O Tricolor vem de um empate com o Bragantino, na Arena, enquanto o time catarinense foi derrotado pelo São Paulo, fora de casa.
Escalações para Chapecoense x Grêmio
Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, João Victor, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem para Chapecoense x Grêmio
Bruno Pereira Vasconcelos (BA), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Edevan de Oliveira Pereira (BA). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
Onde assistir a Chapecoense x Grêmio
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.
