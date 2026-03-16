O Grêmio empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Na Jornada, além de receber as informações do rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Leia Mais Grêmio empata com a Chapecoense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

Como foi Chapecoense x Grêmio pelo Brasileirão

Confira a tabela do Brasileirão atualizada