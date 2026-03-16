O Grêmio empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
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Como foi Chapecoense x Grêmio pelo Brasileirão
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
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