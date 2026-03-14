Chapecoense anuncia ingressos esgotados para partida contra o Grêmio

Arená Condá deverá receber grande público. Cristian Madoglio / Chapecoense/Divulgação

Não há mais ingressos disponíveis para a partida entre Grêmio e Chapecoense, na segunda-feira (16), no encerramento da sexta rodada do Brasileirão. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais.

Inicialmente, a torcida do Grêmio já havia esgotado a carga de ingressos disponível para o setor visitante. Nesta sexta-feira (13), a Chape confirmou que já não haviam mais entradas para outros setores da Arena Condá.

No comunicado, o clube ainda sugeriu que os sócios que não puderem comparecer, façam o empréstimo de sua carteirinha.

A expectativa é de que o público possa ser próximo dos 18 mil. Na estreia, diante do Santos, houve o registro de 17.551 torcedores. A partida está marcada para às 20h de segunda.

Retrospecto

O Grêmio vai até Chapecó buscando uma recuperação após o empate contra o Bragantino, em casa, na última quinta-feira. Para voltar a vencer, o time conta com bom retrospecto.

Desde 2014, quando a equipe catarinense ascendeu à Série A, foram seis partidas pelo Brasileirão, com três vitórias do Grêmio, dois empates e apenas uma vitória da Chapecoense.

Chapecoense x Grêmio na Arena Condá desde 2014

2019 - Chapecoense 0x1 Grêmio

Chapecoense 0x1 Grêmio 2018 - Chapecoense 1x1 Grêmio

Chapecoense 1x1 Grêmio 2017 - Chapecoense 3x6 Grêmio

Chapecoense 3x6 Grêmio 2016 - Chapecoense 3x3 Grêmio

Chapecoense 3x3 Grêmio 2015 - Chapecoense 1x0 Grêmio

Chapecoense 1x0 Grêmio 2014 - Chapecoense 1x2 Grêmio