Chapecoense 1 x 1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (16), empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão.

Os mandantes saíram na frente com Walter Clar, em pênalti cometido por Viery, aos 27 minutos. No final da primeira etapa, Nardoni deixou tudo igual após falha do goleiro Léo Vieira.

Com o resultado, o Tricolor sobe duas posições e é o sétimo na tabela, com oito pontos. O time de Luís Castro volta a campo contra o Vitória, na quinta-feira (19), na Arena, visando reencontrar o triunfo na competição, após dois empates consecutivos desde o título do Gauchão.