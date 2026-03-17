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Chapecoense 1 x 1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Tricolor chega ao segundo empate seguido no Brasileirão e ocupa agora a sétima posição, com oito pontos

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