CBF divulga análise do VAR em pênalti anulado do Grêmio contra o Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta sexta-feira (20), os áudios do VAR de Grêmio e Vitória, pelo Brasileirão. O lance mais polêmico envolveu um suposto pênalti em Carlos Vinícius, anulado após revisão.

O árbitro carioca Alex Gomes Stefano assinalou a penalidade em campo. No entanto, foi chamado pelo VAR, que tinha o paranaense Rodolpho Toski Marques como referência, para rever o lance.

— Vou te mostrar que os movimentos dos jogadores são normais, não tem uma ação faltosa. A bola não está na direção dele, está indo no segundo pau. Ele sente o contato e se atira para trás — disse o árbitro de vídeo.