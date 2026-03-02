Cautela, festa discreta e respaldo ao trabalho: as reações no Grêmio após a goleada no Gre-Nal 450

Após o jogo, comemoração com a torcida na Arena foi discreta. Jeff Botega / Agencia RBS

Sem festa, sem gritos de comemoração ou manifestações públicas em frente aos rivais, o Grêmio comemorou na privacidade do vestiário a goleada por 3 a 0 no Gre-Nal – placar que garantiu boa vantagem para o jogo da volta pela final do Gauchão 2026.

Publicamente, o duelo do próximo domingo, no Beira-Rio, será tratado como se a disputa ainda estivesse em igualdade de condições.

Reunidos no centro do gramado, a comemoração dos jogadores e da comissão técnica foi discreta em frente ao torcedor. Um desavisado do que estava em disputa não saberia diferenciar o resultado da Arena deste domingo com um compromisso sem o peso de um Gre-Nal.

A ordem, antes mesmo do apito final, era para evitar qualquer manifestação que poderia ser vista como provocação ao rival.

– Gre-Nal tem que ganhar de qualquer jeito – comentou um dos membros da direção, antes da coletiva de Luís Castro.

A goleada, na avaliação do departamento de futebol, também terá um efeito importante além da disputa do Gauchão. Depois das dúvidas lançadas sobre o início de trabalho de Luís Castro com a derrota por 4 a 2, no primeiro clássico do ano, a goleada no clássico 450 é apontada como fonte de confiança para o rumo que o time ganhou após as mexidas no vestiário.

A postura do grupo foi reforçada pela decisão de que apenas Arthur falaria pelos jogadores. O capitão foi o único a passar pela área de entrevistas da zona mista da Arena. E adotou um discurso de respeito ao adversário.

— Ainda não está nada definido. Já falei, temos uma vantagem. Isso não significa nada, não significa que vamos sair de lá campeões. Obviamente esse jogo nos dá confiança, nos dá uma vantagem no placar. Mas o mais importante é a mentalidade de seriedade e profissionalismo — disse o camisa 8.

A ideia da comissão técnica e do departamento de futebol é de evitar qualquer manifestação que sirva como sinalização de que a disputa esteja definida. O mantra repetido pelos representantes da direção para os jogadores é de encarar a partida no Beira-Rio como se o placar do jogo de ida tivesse ficado em 0 a 0.