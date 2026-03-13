Carlos Vinícius pode ser o quarto artilheiro do Grêmio na história do Brasileirão; veja lista

Carlos Vinícius já fez cinco gols nesta edição do Campeonato Brasileiro. Jeff Botega / Agencia RBS

Foram seis jogos sem balançar as redes até Carlos Vinícius dar fim ao maior período sem gols desde que chegou ao Grêmio. No empate contra o Bragantino, na Arena, o jogador marcou o quinto gol no Brasileirão e assumiu a artilharia isolada do campeonato.

O centroavante gremista fez na primeira rodada, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, e no jogo seguinte, contra o Botafogo, na vitória por 5 a 3. Nesta partida, o Vini da Pose foi responsável por três gols.

Se manter o ritmo que tem apresentado no Tricolor, o camisa 95 se credencia a brigar pela artilharia do Brasileirão até as últimas rodadas. Com quase oito meses na equipe, ele já marcou 22 gols em 30 partidas. Em 2026, são 10 bolas na rede em 16 jogos.

Caso o centroavante chegue ao final do Campeonato Brasileiro como artilheiro, ele será o quarto jogador gremista a atingir tal feito, sendo o segundo na era dos pontos corridos, que começou em 2003.

O primeiro artilheiro gremista foi Paulo Nunes, em 1996, ano em que o clube conquistou o segundo e último título da competição. Ele marcou 16 vezes e dividiu o posto com Renaldo, que defendia o Atlético-MG.

Depois, Rodrigo Fabri conquistou o troféu em 2002, quando marcou 19 gols. Contudo, a maior quantidade de gols foi de Jonas, que chegou a 23 em 2010.

Confira os jogadores que foram artilheiros do Brasileirão pelo Grêmio

1996 - Paulo Nunes - 16 gols (dividiu com Renaldo, do Atlético-MG)

2002 - Rodrigo Fabri - 19 gols

2010 - Jonas - 23 gols