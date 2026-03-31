Campeão da Libertadores pelo Grêmio não irá renovar contrato com clube da Série A

Everton Cebolinha está no Flamengo desde 2022. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A passagem de Everton Cebolinha pelo Flamengo está com os dias contados. Segundo o ge.globo, o clube carioca não pretende renovar o vínculo do jogador, que se encerra no fim do ano. A partir de julho, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

Cebolinha foi contratado pelo Flamengo em 2022, quando o time desembolsou 16 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época). Desde então, conquistou nove títulos, sendo duas Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

Segundo o portal, o atacante demonstrou interesse em deixar o clube no ano passado. Recentemente, após a Recopa Sul-Americana, ele declarou que acreditava que esta seria a sua última temporada no Rubro-Negro.

No começo da temporada, o Cruzeiro chegou a sondar a situação do jogador a pedido de Tite. Em abril do ano passado, Everton Cebolinha revelou que deseja voltar ao Grêmio em algum momento da carreira.

— Se passaram cinco anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar, em um futuro bem próximo. Quem sabe mais para frente — disse após vitória do Flamengo sobre o Grêmio, na Arena, pelo Brasileirão.

Conforme o ge.globo, ainda não há propostas para Cebolinha, e o jogador não descarta sair do futebol brasileiro. Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o jogador foi utilizado cinco vezes, sendo em apenas uma delas como titular.