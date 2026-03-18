Caça ao tesouro: Grêmio divulga locais com bilhetes premiados para trocar por nova camisa

Olímpico é um dos pontos onde foi escondido um dos vouchers. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Começou a caça ao tesouro valendo cem novas camisas do Grêmio em parceria com a New Balance. O clube divulgou, na manhã desta quarta-feira (18), os locais em que os bilhetes premiados estão escondidos.

São 12 pontos em oito cidades gaúchas: Porto Alegre, Bagé, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Tramandaí e Uruguaiana.

A ação faz parte do lançamento das novas camisas da temporada. Na terça-feira (17), o Grêmio divulgou oficialmente os novos modelos, que marcam a estreia da nova fornecedora: uma camisa tricolor com mangas pretas e degradê em preto e azul nas listras e o uniforme reserva com um quadriculado em branco e azul claro.

As vendas começam nesta quarta-feira nas lojas físicas e online da New Balance e do Grêmio. Outros pontos de venda passam a comercializar as camisas a partir de sábado (21).

A estreia do novo uniforme será nesta quinta-feira (19), na partida contra o Vitória, na Arena.

Confira os pontos com bilhetes premiados

Porto Alegre

Humaitá: Arena do Grêmio

Arena do Grêmio Centro Histórico: local de fundação do clube (Rua José Montaury)

local de fundação do clube (Rua José Montaury) Moinhos de Vento: Estádio da Baixada

Estádio da Baixada Cidade Baixa: Arcos da Redenção

Arcos da Redenção Azenha: Estádio Olímpico

Interior

Bagé: Praça de Esportes

Praça de Esportes Caxias do Sul: Praça Dante Alighieri

Praça Dante Alighieri Passo Fundo: Praça Marechal Floreano

Praça Marechal Floreano Santa Maria: Praça Saldanha Marinho

Praça Saldanha Marinho Pelotas: Mercado Público

Mercado Público Tramandaí: Calçadão da Avenida Beira-Mar

Calçadão da Avenida Beira-Mar Uruguaiana: Praça Barão do Rio Branco