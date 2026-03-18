Caça ao tesouro: Grêmio divulga locais com bilhetes premiados para trocar por nova camisa

Começou a caça ao tesouro valendo cem novas camisas do Grêmio em parceria com a New Balance. O clube divulgou, na manhã desta quarta-feira (18), os locais em que os bilhetes premiados estão escondidos.
São 12 pontos em oito cidades gaúchas: Porto Alegre, Bagé, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Tramandaí e Uruguaiana.
A ação faz parte do lançamento das novas camisas da temporada. Na terça-feira (17), o Grêmio divulgou oficialmente os novos modelos, que marcam a estreia da nova fornecedora: uma camisa tricolor com mangas pretas e degradê em preto e azul nas listras e o uniforme reserva com um quadriculado em branco e azul claro.
As vendas começam nesta quarta-feira nas lojas físicas e online da New Balance e do Grêmio. Outros pontos de venda passam a comercializar as camisas a partir de sábado (21).
A estreia do novo uniforme será nesta quinta-feira (19), na partida contra o Vitória, na Arena.
Confira os pontos com bilhetes premiados
Porto Alegre
- Humaitá: Arena do Grêmio
- Centro Histórico: local de fundação do clube (Rua José Montaury)
- Moinhos de Vento: Estádio da Baixada
- Cidade Baixa: Arcos da Redenção
- Azenha: Estádio Olímpico
Interior
- Bagé: Praça de Esportes
- Caxias do Sul: Praça Dante Alighieri
- Passo Fundo: Praça Marechal Floreano
- Santa Maria: Praça Saldanha Marinho
- Pelotas: Mercado Público
- Tramandaí: Calçadão da Avenida Beira-Mar
- Uruguaiana: Praça Barão do Rio Branco