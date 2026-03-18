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Caça ao tesouro: Grêmio divulga locais com bilhetes premiados para trocar por nova camisa

Cem vouchers foram espalhados por Porto Alegre, Bagé, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Tramandaí e Uruguaiana

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