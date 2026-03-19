Braithwaite e Carlos Vinícius podem jogar juntos? Identificados opinam

Braithwaite e Carlos Vinícius estão à disposição de Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Luís Castro voltará a contar com Braithwaite para a sequência da temporada. Recuperado de lesão, voltou a ser relacionado para enfrentar o Vitória e, agora, há duas opções: ou disputa vaga com Carlos Vinícius ou joga ao seu lado.

Em seis meses afastado dos gramados, por uma ruptura no tendão de Aquiles, o dinamarquês viu Carlos Vinícius conquistar seu espaço no time gremista. Ao todo, o camisa 95 já soma 31 jogos e 22 gols e é titular incontestável.

Com isso, é impensado que Carlos Vinícius vire opção no banco de reservas para que Braithwaite receba oportunidades. E, neste cenário, nasce a chance de que os dois centroavantes joguem juntos.

A situação não seria inédita e foi vista, recentemente, no próprio Grêmio. Em 2021, Felipão chegou a utilizar Diego Souza e Borja como dupla. Em três oportunidades, os dois foram vistos juntos em campo— cerca de 55 minutos, neste recorte.

O mesmo aconteceu em 1995, também sob o comando de Luiz Felipe Scolari, com Jardel e Nildo.

ZH perguntou aos identificados como eles avaliam a possibilidade de Braithwaite e Carlos Vinícius jogarem juntos. Confira abaixo.

Braithwaite e Carlos Vinícius podem jogar juntos?

Natã Nunes - Comunicador da Rádio Atlântida

Não podem. Para isso acontecer, o Braithwaite, que tem 34 anos e está voltando depois de muito tempo parado, precisaria recompor na marcação tanto pelo meio ou pelos lados, algo que não é característico dele. Ele é mais útil sendo uma opção de estilo de jogo diferente, em uma temporada de calendário cheio.

Rodrigo Adams - Comunicador da Rádio Atlântida

Sim. Podem jogar juntos conforme a necessidade, são dois perfis de atacantes diferentes, o melhor Carlos Vinícius, para mim, é o dentro da área. O melhor Braithwaite, para mim, é o que arrasta a bola, que vai em direção ao gol. O Grêmio tinha um atacante nos anos 90 que eu achava muito parecido com o Braithwaite em alguns momentos, que era o Zé Alcino, um cara que arrasta a bola, vem, tem uma conclusão forte, e eu acho que os dois podem se complementar, mas tem de entender que o Braithwaite vai precisar se recondicionar, se readaptar ao jogo. Então, nesse início, muito mais em poucos minutos do que em sair jogando.

Queki - Comunicadora do Grupo RBS