Braços sujos, choro e ansiedade: como foi a caça ao tesouro pela nova camisa do Grêmio em Porto Alegre

Bastaram menos de duas horas após a divulgação dos locais com bilhetes premiados valendo uma camisa do Grêmio para os torcedores encontrarem todos os itens em Porto Alegre. A ação faz parte do lançamento dos novos uniformes para a temporada em parceria com a New Balance.

Na estreia da nova fornecedora de material esportivo, o clube promoveu uma caça ao tesouro em oito cidades gaúchas. Quem encontrasse o voucher, depositado em um ponto estratégico "com aura de Grêmio", iria ganhar uma camisa nova.

O Estádio Olímpico foi um dos locais. Duda Fortes / Agencia RBS

Velho Casarão

O Estádio Olímpico foi um dos locais. Segundo a organização, os primeiros caçadores chegaram às 6h. Os bilhetes só foram distribuídos no entorno do estádio às 8h. Às 10h, todas as localizações foram publicadas nas redes sociais do clube. Na noite anterior, os sócios descobriram os locais em primeira mão.

O designer gráfico Rogério Wainer, 52 anos, e o seu filho Bernardo Wainer, 26, chegaram cerca de 9h para a caça no Velho Casarão. Os braços sujos denunciavam o empenho na procura entre árvores e muros nos arredores do estádio.

Torcedores durante caça à nova camisa. Duda Fortes / Agencia RBS

— Dia de jogo era religião. Churrasquinho, pegar uma gelada e vir para o Olímpico, encontrar todo mundo. Meus filhos cresceram nessas arquibancadas — lembrou, com carinho, olhando para a antiga casa gremista.

Por uma manhã, pai e filho deixaram o trabalho para depois e voltaram ao local onde criaram tantas memórias. A camisa, Rogério admitiu, era o de menos. O mais importante era a companhia do primogênito, que em breve se mudará para Florianópolis.

— É uma experiência para guardar — disse Rogério, que no final não achou o voucher.

Pai e filho procuraram os bilhetes no Estádio Olímpico. Duda Fortes / Agencia RBS

Bilhete premiado

Por causa dos ansiosos que chegaram cedo, nem todos os bilhetes puderam ser escondidos. Duas unidades tiveram de ser levadas para a Praça da Coriga, ao lado da Rótula do Papa, longe dos olhares curiosos.

Foi lá, entre as raízes de uma Figueira de Bengala, que o vendedor ambulante Pablo Rosa dos Santos, 33 anos, encontrou o vale para sua mais nova camisa do Grêmio. Ele foi o sortudo que encontrou o último bilhete disponível entre os pontos de Porto Alegre.

Pablo encontrou voucher nos arredores do Estádio Olímpico. Duda Fortes / Agencia RBS

Antigo frequentador do Estádio Olímpico, Pablo teve destino certo quando chegou para a caça ao tesouro:

— O primeiro lugar que veio na minha mente foi o bar da Geral do Grêmio, que ali é uma aura gremista. Ali respira a Grêmio e sempre que a gente passava ali a Geral estava comemorando.

Pablo encontrou o bilhete na Figueira de Bengala localizada na Praça da Coriga, na Rua Eurico Lara. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de procurar, sem sucesso, nos arredores do estádio, Pablo foi junto a outros esperançosos até a Praça da Coriga. Ele conta que olhou para a árvore de tronco e raízes gigantes e "sentiu algo". As lágrimas escaparam dos olhos ao falar sobre a conquista:

— O Grêmio faz parte da minha vida desde o tempo dos meus avós. Desde pequeno eu sou gremista, eu vivia ao redor desse estádio, eu corria para lá e para cá, junto com meus pais. O Grêmio é sem explicação.

Vendas

As vendas das novas camisas começam nesta quarta-feira (18) nas lojas físicas e online da New Balance e do Grêmio. Outros pontos de venda passam a comercializar as camisas a partir de sábado (21).

A estreia do novo uniforme será nesta quinta-feira (19), na partida contra o Vitória, na Arena.

*Produção: Carol Fraga.

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