Bola aérea, imposição física, pontas e chutes a gol: a estratégia do Grêmio para o Gre-Nal

Grêmio pode perder por até dois gols no jogo da volta da final Jeff Botega / Agencia RBS

A bola aérea, a estatura, a força nas disputas de bola, a velocidade dos pontas e os chutes a gol são algumas das armas do Grêmio para o Gre-Nal de domingo (8), no Beira-Rio, pelo jogo de volta da final do Gauchão.

O desafio do técnico Luís Castro é adotar equilíbrio entre o resguardo defensivo e o ímpeto ofensivo para para administrar a vantagem de 3 a 0 conquistada no jogo de ida e não "chamar o adversário" para o próprio campo.

Bola aérea e imposição física

Um dos objetivos é repetir a vantagem física apresentada pelo Grêmio no primeiro clássico.

Conforme dados do site Sofascore, o Grêmio venceu 59% das disputas de bola e levou a vantagem em 68% dos duelos pelo alto em relação ao rival.

Além disso, a estatura do time gremista é superior, com quatro atletas de linha tendo mais de 1m80cm (Gustavo Martins, Viery, Noriega e Carlos Vinícius), contra apenas um (Victor Gabriel) do Inter.

Velocidade dos pontas

Um trunfo importante do Grêmio para o Gre-Nal será a velocidade dos pontas Amuzu, pela esquerda, e Enamorado ou Tetê, pelo lado direito, sobretudo em um contexto em que o rival tende a conceder espaços aos contra-ataques.

Chutes a gol

Outra arma gremista tem sido o volume de chutes a gol, que vem aumentando nas últimas partidas. No primeiro Gre-Nal da decisão, por exemplo, o atacante Amuzu finalizou cinco vezes e marcou um dos gols da vitória. Já Enamorado também deixou sua marca, com um gol de média distância.

O crescimento no número de finalizações e a maior eficiência nos arremates são aspectos que a comissão técnica vê como importantes para o segundo jogo da decisão.

Preparação para uma "blitz"

Ao mesmo tempo, o Grêmio se prepara para um cenário diferente no Beira-Rio. Com a desvantagem de três gols, a tendência é de que o Inter adote postura agressiva desde o início, pressionando em busca de uma reação rápida no placar.

Por isso, a equipe de Luís Castro deve adotar mais cuidados defensivos do que o habitual para manter a vantagem construída no primeiro jogo.