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Bola aérea, imposição física, pontas e chutes a gol: a estratégia do Grêmio para o Gre-Nal

Tricolor define postura para administrar a vantagem de 3 a 0 sem adotar plano excessivamente defensivo

Rodrigo Oliveira

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