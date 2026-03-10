Autor de gols decisivos pelo Grêmio, zagueiro aproveita chances de Luís Castro e busca se firmar como titular

Gustavo Martins completou cruzamento de Marlon para o gol 1200 dos clássicos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O fim do Gauchão trouxe para o Grêmio mais do que a retomada da hegemonia do futebol gaúcho. Autor do gol do empate em 1 a 1 no Gre-Nal 451, que garantiu o título gremista no Beira-Rio, Gustavo Martins surge de vez como solução para um problema dos últimos anos.

O zagueiro de 23 anos aproveitou a lesão de Balbuena e formou uma dupla de defesa de destaque com Viery, outro jovem formado na base do clube. Mais do que impressionar em uma sequência, algo que já aconteceu na carreira do defensor no clube, a maturidade demonstrada no último clássico coloca o carioca como candidato a titular definitivo para o setor.

O gol no clássico aconteceu em mais um momento decisivo para a equipe. Após marcar de bicicleta nos acréscimos da semifinal do ano passado, contra o Juventude, o zagueiro novamente apareceu bem no ataque para selar a conquista do Gauchão. Na segunda-feira, de paletó e calça social, o jovem esteve na sede da RBS TV junto a Arthur para o Globo Esporte.

— Caramba, a sensação é inexplicável, porque acredito muito que Deus faz as coisas na hora certa e tudo aconteceu no momento que era pra acontecer. Eu cheguei lá jogando, uma final jogando, titular e poder fazer o gol na casa do adversário e sacramentar o título. Acho que isso foi muito importante e é uma sensação que não tem explicação — afirmou, em entrevista ao ge.globo.

O rendimento do jovem também rendeu elogios de Luís Castro. Ao explicar a aposta em dois jogadores jovens como titulares em uma posição que normalmente exige mais experiência, o técnico falou das características físicas das apostas para justificar a escolha.

— (Gustavo Martins e Viery) São jogadores imponentes fisicamente, verdadeiros animais no ar. Eles têm uma impulsão muito grande e uma qualidade de passe muito interessante. Os outros são muito bons, mas têm características diferentes. Eles são mais velozes. Normalmente, jogadores deste porte físico não têm muita velocidade, mas eles são alguns dos jogadores mais velozes da equipe. Podem jogar com uma linha mais alta — explicou.

Promovido ao time principal em 2023 por Renato Portaluppi, Gustavo perdeu tempo em campo com lesões musculares nos últimos três anos. A falta de solidez no setor, como um todo, também pesou na avaliação. E para um jovem, em busca de afirmação, a combinação das ausências por problemas físicos e da falta de regularidade da equipe fez o clube buscar outras soluções.

O Braga, de Portugal, tentou levar o jovem para a Europa. Em 2024, a equipe fez três propostas. Todas recusadas. O Botafogo, uma equipe da Arábia Saudita e os turcos do Besiktas tentaram a contratação no ano passado.

Mas a gestão de Alberto Guerra decidiu não levar a venda adiante. Agora, com o departamento de futebol sobre o comando de Antonio Dutra Júnior, um novo voto de confiança foi feito. O clube não contratou para a função, além de liberar Jemerson e Rodrigo Ely, abrindo espaço para que Gustavo Martins e Viery possam ter mais espaço.