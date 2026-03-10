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Autor de gols decisivos pelo Grêmio, zagueiro aproveita chances de Luís Castro e busca se firmar como titular

Depois de marcar na semifinal de 2025, Gustavo Martins foi novamente goleador do time na final do Gauchão deste ano

Marco Souza

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