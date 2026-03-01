Atacante do Grêmio entra pendurado no Gre-Nal 450 e corre o risco de ficar fora do jogo de volta

Artilheiro do time está pendurado para o segundo Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio terá um ponto de atenção especial no Gre-Nal 450, neste domingo (1), na Arena. O centroavante Carlos Vinícius entrará em campo pendurado com dois cartões amarelos. Se ele for advertido, estará suspenso para a partida decisiva da final do Campeonato Gaúcho.

Os cartões foram zerados após o término da primeira fase do campeonato, mas o centroavante foi advertido nos confrontos contra o Juventude, pela semifinal do Gauchão. Ele é o único jogador do Grêmio pendurado para a decisão estadual.

A partida de ida da final ocorre neste domingo, às 18h, na Arena. O confronto decisivo está marcado para o próximo domingo (8), no Estádio Beira-Rio.