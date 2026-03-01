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Atacante do Grêmio entra pendurado no Gre-Nal 450 e corre o risco de ficar fora do jogo de volta

Se for advertido, Carlos Vinícius será desfalque na partida decisiva no Beira-Rio

Geison Lisboa

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