As estratégias do Grêmio para valorizar Gabriel Mec

Mec teve papel importante na conquista do Gauchão. Lucas Uebel / Gremio.net

Gabriel Mec, uma das principais joias do Grêmio, completa 18 anos em 11 de abril, quando estará liberado para se transferir ao Exterior. O clube, que já recebeu uma oferta de 15 milhões de euros pelo atleta, aposta em estratégias para valorizá-lo ainda mais, enquanto o meia-atacante começa a ganhar espaço entre os profissionais.

O ponto básico é evitar fixar um preço antecipadamente. Diferentemente de outros casos, como o de Viery, para quem o clube projeta receber mais de 10 milhões de euros na venda do defensor, Mec é visto no mercado como um jogador de valor maior por ser peça ofensiva e ter histórico de convocações à seleção de base.

Outro parâmetro importante foi a oferta recusada há um ano pelo estafe do jogador, feita pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A proposta inicial era de 15 milhões de euros, com metas que poderiam elevar o valor da transferência. A antiga gestão gremista aceitou, mas os representantes do atleta recusaram, apostando em uma negociação maior e sem as restrições impostas pela guerra no Leste Europeu, que já dura quatro anos.

Mec virou profissional em março, após observações de Luís Castro, seus auxiliares e o novo departamento de futebol. Antes disso, havia disputado duas partidas sob comando de Quinteros, mas retornou ao sub-20 em 2025. Agora, acumula 11 jogos e 371 minutos em campo, com destaque na classificação contra o Juventude, na Serra Gaúcha. Chegou, inclusive, a atuar como titular na Série A.

Orientações táticas

Além do trabalho de reforço muscular iniciado em 2025 para suportar os confrontos físicos, Mec passou a receber orientações táticas com Luís Castro, dentro de um padrão europeu, o que contribui para valorizá-lo. Ele deixou de atuar apenas como ponta e voltou à posição de origem, como meia central, mais próximo da área — quase como um segundo atacante —, função retomada pelos portugueses que passaram a treiná-lo em janeiro.

Os representantes do jogador viajam à Europa nos próximos dias para conversas com interessados. Os nomes são mantidos em sigilo, mas Chelsea e Liverpool, da Inglaterra, e Sporting e Benfica, de Portugal, já demonstraram interesse recentemente.

O vínculo de Mec com o Tricolor vai até junho de 2029. O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos do atleta. O clube projeta arrecadar em vendas ainda em 2026 cerca de R$150 milhões. A promessa é considerada como elemento importante para conseguir os números financeiros.