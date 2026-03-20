As cinco opções caseiras do Grêmio para substituir Marlon

Caio Paulista deve assumir a vaga de Marlon num primeiro momento. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem cinco alternativas caseiras para substituir temporariamente Marlon. O dono da lateral esquerda gremista deve retornar aos gramados em cerca de cinco meses. Até lá, é provável que Luís Castro aposte em soluções do próprio clube para a reposição.

O favorito é Caio Paulista. Reserva imediato, ele perdeu espaço após um começo oscilante, mas deve assumir a vaga em um primeiro momento. Contratado após bom rendimento em 2023 pelo São Paulo, não conseguiu se firmar no Palmeiras nem no Atlético-MG.

A segunda alternativa, que vem sendo lapidada pela comissão técnica desde fevereiro nos treinos e ficou no banco contra a Chapecoense nesta semana, é Pedro Gabriel. O ala, de 18 anos, é uma das promessas das categorias de base do Tricolor e tende a ser o reserva imediato de Caio Paulista.

O terceiro nome, já testado por Luís Castro, Mano Menezes e Gustavo Quinteros na função é Viery. Contra a improvisação pesam o rendimento, que não foi dos melhores, e a afirmação do jovem como titular da zaga pelo lado esquerdo. São oito partidas consecutivas na equipe.

A quarta alternativa seria trocar Pavon de lado. O treinador gremista já admitiu, após o empate na Serra Gaúcha, contra o Juventude, a chance do atacante, que virou lateral-direito titular, atuar no lado esquerdo. Com isso, Marcos Rocha e João Pedro retomariam espaço no time.

— O Pavon tem características muito especiais. É um jogador que desempenha com todo o empenho, com toda dedicação, com uma ambição enorme, qualquer missão que nós entreguemos a ele. É um jogador de grande sacrifício em campo. Joga à direita, na ponta, joga à esquerda, na ponta, joga na lateral direita. E se eu pedir para ele jogar na lateral esquerda, ele joga. Eu acho que ele é mais especialista na ponta do que na lateral, mas se for precisar lateral, ele também o faz de um lado e do outro, em qualquer um dos corredores — declarou, em 22 de fevereiro, Luís Castro.

A quinta possibilidade seria a volta de Mayk. O lateral, escolhido o melhor da posição no Paulistão, foi finalista da competição pelo Novorizontino-SP. Ele tem vínculo de empréstimo até julho, mas pertence ao Grêmio até dezembro deste ano.