Arthur tem suspeita de lesão muscular e deve desfalcar o Grêmio contra o Bragantino

O técnico Luís Castro encerrou a preparação do Grêmio para o compromisso diante do Bragantino com um problema para montar a equipe. O volante Arthur foi desfalque mais uma vez e tem suspeita de lesão muscular.
O capitão gremista realizou exames para detectar o problema e deverá ter confirmada uma lesão muscular na coxa.
Caso a lesão seja confirmada, Arthur será desfalque na partida diante do Bragantino, nesta quinta-feira (12), na Arena. O argentino Juan Nardoni deverá ocupar uma vaga no meio-campo gremista.
A tendência é de que o restante do time seja o mesmo que conquistou o Campeonato Gaúcho.
Provável escalação
O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinicius.
Grêmio e Bragantino jogam nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor tem duas vitórias e duas derrotas até o momento na competição.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲