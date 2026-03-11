Arthur tem suspeita de lesão muscular e deve desfalcar o Grêmio contra o Bragantino

Arthur realizou exames para detectar problema na coxa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Luís Castro encerrou a preparação do Grêmio para o compromisso diante do Bragantino com um problema para montar a equipe. O volante Arthur foi desfalque mais uma vez e tem suspeita de lesão muscular.

O capitão gremista realizou exames para detectar o problema e deverá ter confirmada uma lesão muscular na coxa.

Caso a lesão seja confirmada, Arthur será desfalque na partida diante do Bragantino, nesta quinta-feira (12), na Arena. O argentino Juan Nardoni deverá ocupar uma vaga no meio-campo gremista.

A tendência é de que o restante do time seja o mesmo que conquistou o Campeonato Gaúcho.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinicius.

Grêmio e Bragantino jogam nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor tem duas vitórias e duas derrotas até o momento na competição.