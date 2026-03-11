Arthur tem lesão confirmada e desfalcará o Grêmio nos próximos jogos

Arthur pode retornar apenas em abril. Rodrigo Fatturi / Grêmio

Após o título do Gauchão, o técnico Luís Castro já tem a sua primeira dor de cabeça. Nesta quarta-feira (11), o Grêmio confirmou que o volante Arthur sofreu uma lesão e desfalcará o time nos próximos jogos.

Em comunicado, o clube informou que o jogador teve uma lesão muscular grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda. O tempo estimado de retorno está entre duas e três semanas.

Arthur já era um nome quase descartado para a partida contra o Bragantino, nesta quinta-feira (12), justamente pela suspeita de lesão.

A partir da confirmação, o volante pode perder de quatro a cinco partidas do Campeonato Brasileiro. Neste intervalo, o Grêmio enfrentará, além do clube do interior paulista, Chapecoense, Vitória e Vasco.

Arthur teria chance de retornar diante do Palmeiras, em São Paulo, no dia 1º de abril, ou contra o Remo, na Arena, no dia 5.

O jogo seguinte será justamente o primeiro Gre-Nal da competição, que está marcado para 12 de abril, no Beira-Rio.