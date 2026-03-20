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Arthur fala sobre voltar à Itália e elogia dois jovens do Grêmio: “Celeiro de talentos”

Meio-campista diz estar “em casa novamente” em Porto Alegre

Saimon Bianchini

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