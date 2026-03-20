Arthur fala sobre voltar à Itália e elogia dois jovens do Grêmio: “Celeiro de talentos”

Arthur tem contrato com o Tricolor até junho. Grêmio / Reprodução

Em entrevista na última quinta-feira (19) ao Gazzetta dello Sport, jornal italiano, Arthur falou sobre a possibilidade de voltar a Juventus. Com contrato até junho com o Grêmio, ele diz estar em casa em Porto Alegre, mas não descartou o retorno. Ele rasgou elogios a dois jovens do Tricolor e citou nominalmente duas promessas do clube.

O atleta, de 29 anos, foi indagado sobre receber uma nova oportunidade na Juventus com o treinador Luciano Spalletti. Ele acredita que se encaixaria no estilo de jogo:

— Luciano gosta de ter um meio-campista organizador, um pilar da equipe, e eu gosto desse papel. Pizarro e Lobotka se destacaram sob o comando de Spalletti, jogando um futebol baseado na posse de bola e na inteligência tática. Não é absurdo pensar que eu poderia me adaptar bem. Veremos — declarou.

— Cheguei a Turim durante um período de transição para o clube, com muitas mudanças, e isso provavelmente afetou a todos, inclusive a mim. Lamento não ter conseguido mostrar o que estou demonstrando no Grêmio. Na Juventus, as coisas não saíram como eu esperava, mas aprendi muito na Itália — complementou.

Arthur confirmou que o retorno ao Grêmio foi importante para ele, além da preparação montada para atuar em alto nível:

— Voltar ao Grêmio, minha casa, foi incrível. Me sinto integrado ao clube novamente e estou jogando com muita confiança, a única pena sendo a lesão recente. Mas semana que vem estarei de volta aos gramados. Estar perto da minha família e dos torcedores que me viram crescer é uma motivação extra. Estou curtindo o futebol como não curtia há muito tempo — disse.

— Não há segredo, apenas trabalho duro e a alegria de voltar a jogar. Beneficiei-me da preparação, que foi feita de forma minuciosa. E isso também influencia meu estado mental: todos aqui no Grêmio, do treinador aos companheiros de equipe, me fizeram sentir importante desde o primeiro dia — acrescentou.

O capitão gremista sonha ainda com a convocação à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo mesmo que ainda não tenha sido lembrado por Carlo Ancelotti:

— Estou trabalhando e jogando com afinco para merecer essa oportunidade. Sei que o Brasil tem muitos jogadores de qualidade e a competição é muito acirrada, mas, dado o nível em que estou jogando no Grêmio, espero ser considerado — projetou.

Elogios às joias

Indagado pelo jornal sobre indicações para a Juventus ou no futebol italiano, Arthur mencionou o zagueiro Luís Eduardo e Gabriel Mec. Cria da base gremista, o volante elogiou o trabalho do clube:

— Luís Eduardo, de 18 anos, tem um futuro espetacular. Ele é um zagueiro alto, rápido e com muita personalidade. Fiquem de olho também em Gabriel Mec, de 17 anos, um ponta muito interessante. O Grêmio sempre foi um celeiro de jovens talentos — finalizou.

O meio-campista confirmou que está de volta aos gramados. Ele se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda e deverá ser relacionado para encarar o Vasco, no domingo (22), em São Januário.