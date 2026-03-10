Argentinos, altitude e times da Libertadores: o possível caminho do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio conquistou o Gauchão sobre o Inter, no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

Após conquistar o Gauchão 2026, o Grêmio volta o foco para o Brasileirão, mas também começa a projetar outras duas competições que terá no ano. Na Copa do Brasil, o clube entrará na quinta fase e deve jogar pela primeira vez dia 22 ou 23 de abril. Já na Copa Sul-Americana, a estreia tende a ser na segunda semana do mesmo mês, mas a definição dos grupos está próxima.

Em 19 de março, o Tricolor saberá os três adversários na primeira fase da competição continental. O sorteio será na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Pela posição no ranking da Conmebol, 14° lugar, o Grêmio já sabe que será cabeça de chave, o que impede enfrentamentos contra equipes tradicionais como River Plate, Racing, Olimpia e América de Cali, que também estão no pote 1. Além disso, não enfrentará equipes brasileiras na fase inicial.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada um dos oito grupos avança de forma direta às oitavas de final. Os segundos colocados jogarão playoffs contra os terceiros lugares das chaves da Libertadores para definir os demais classificados ao mata-mata.

Segundo o calendário da Conmebol, a fase de grupos terá jogos entre os dias 8 de abril e 27 de maio. A final está marcada para 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O Grêmio vai em busca do título inédito da competição, que, além do troféu, dará ao vencedor uma vaga na Recopa Sul-Americana do próximo ano.

Os possíveis adversários do Grêmio

Argentinos e lenda colombiana no Pote 2

Luciano Vietto é o jogador de maior destaque no San Lorenzo. @sanlorenzo / Instagram/Reprodução

Sabendo que o clube não irá cruzar com as demais equipes do Pote 1 e com clubes brasileiros, o adversário de maior dificuldade deve vir do Pote 2. É o caso dos argentinos San Lorenzo e Tigre, que podem ser sorteados. O primeiro time tem mais tradição, muito pelo título da Libertadores de 2014, e tem como nome de maior destaque o meia-atacante Luciano Vietto.

Do lado do Tigre, vice-campeão da Sul-Americana em 2012, o clube é vice-líder do seu grupo no Torneio Apertura do Campeonato Argentino e ainda conta com o artilheiro da competição, o jovem atacante José Romero, autor de cinco gols em oito jogos.

Outro possível adversário é o Millionários, equipe que tem no elenco o atacante Falcao García, jogador que viveu grandes momentos em times como Porto e Atlético de Madrid. Também estão neste pote Palestino (CHI), Caracas (VEN) e Cienciano, campeão da segunda edição da competição, em 2003.

Altitude e primeiro time de Pezzolano no Pote 3

Nenhum dos oito times tem tradição em competições continentais, o que não quer dizer que não podem dificultar o caminho gremista. Seria interessante para o Grêmio não enfrentar equipes que jogam em locais de altitude elevada, como é o caso do Deportivo Cuenca (EQU) e do Independiente Petrolero (BOL). Tanto em Cuenca quanto em Sucre, a altitude supera os 2,8 mil metros sobre o nível do mar.

Blooming (BOL) e Macará (EQU) também estão neste pote, mas não jogam em cidades de altitude elevada. Por fim, restam Audax Italiano (CHI), Academia Puerto Cabello (VEN) e os uruguaios Boston River e Montevideo City Torque. Este último faz parte do City Group, rede que coordena o Manchester City, e também foi o primeiro clube que Paulo Pezzolano, técnico do Inter, treinou. Da mesma forma, foi onde encerrou a carreira de jogador.

Derrotados da pré-Libertadores no Pote 4

Barcelona de Guayaquil disputa a pré-Libertadores contra o Botafogo e pode enfrentar o Grêmio se for eliminado. @barcelonasc / Instagram/Reprodução

Quatro times já estão garantidos neste pote. Primeiro estão os modestos Alianza Atlético (PER) e Deportivo Recoleta (PAR). Depois, os argentinos Barracas Central, equipe que tem o polêmico Chiqui Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), como torcedor, e o Deportivo Riestra.

A equipe irá estrear em competições continentais e, entre maio de 2024 e novembro de 2025, chegou a ter um recorde de 533 dias sem derrotas em casa.

Também estarão no pote os quatro derrotados na pré-Libertadores. Já foram disputados os jogos de ida dos confrontos, e as partidas de volta ocorrerão nesta semana. É por este caminho que podem entrar na Sul-Americana Barcelona (EQU), Independiente Medellín (COL) e Sporting Cristal (PER).

Potes da Sul-Americana 2026

Pote 1 (cabeças de chave)

River Plate (Argentina)

Atlético Mineiro

São Paulo

Racing Club (Argentina)

Grêmio

Olimpia (Paraguai)

Santos

América de Cali (Colômbia)

Pote 2

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino

Palestino (Chile)

Millonarios (Colômbia)

Caracas FC (Venezuela)

Vasco

Cienciano (Peru)

Tigre (Argentina)

Pote 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolívia)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Boston River (Uruguai)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Deportivo Cuenca (Equador)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Macará (Equador)

Pote 4

Alianza Atlético (Peru)

Barracas Central (Argentina)

Deportivo Riestra (Argentina)

Deportivo Recoleta (Paraguai)

*Juventud (Uruguai) ou Independiente Medellín (Colômbia)

*O'Higgins (Chile) ou Tolima (Colômbia)

*Carabobo (Venezuela) ou Sporting Cristal (Peru)

*Barcelona de Guayaquil (Equador) ou Botafogo

*Confrontos da pré-Libertadores em que o eliminado estará na Sul-Americana

Datas da Sul-Americana