Arena do Grêmio será um dos próximos estádios do Brasil a receber sistema de impedimento semiautomático

Sistema foi instalado na Arena Itaquera nesta segunda (16). CBF / Divulgação

A Arena Itaquera recebeu nesta segunda-feira (16) os equipamentos para a implementação do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) no futebol brasileiro.

Conforme a CBF, ainda nesta semana, o Estádio Couto Pereira e a Arena da Baixada, ambos em Curitiba, também receberão os equipamentos. Na sequência, estão previstas instalações na Arena do Grêmio, na Arena do Galo e no Mineirão. O Maracanã já consta com o sistema e teve teste em fevereiro.

A tecnologia promete trazer mais velocidade e precisão às decisões de impedimento, minimizando as longas paradas do VAR e as polêmicas sobre as marcações de linha.

Etapas de testes

Após a instalação, a tecnologia ainda passará por etapas de calibração e testes antes de ser liberada para uso oficial, prometido para o Brasileirão deste ano.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o processo segue de forma gradual. Nos próximos dias, o sistema será testado em campo para ajustes finais, antes de entrar em operação oficial.