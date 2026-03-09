Grêmio

Cena repetida
Notícia

Após título do Gauchão, zagueiros repetem gesto de ídolos do Grêmio

Gustavo Martins e Viery tiraram foto beijando a taça e relembraram cena protagonizada por Geromel e Kannemann

Zero Hora

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