Após título do Gauchão, zagueiros repetem gesto de ídolos do Grêmio

A conquista do Gauchão por parte do Grêmio fez uma cena se repetir no vestiário gremista, ainda que com novos personagens. Titulares na defesa do Tricolor, Gustavo Martins e Viery repetiram o gesto feito em títulos por Geromel e Kannemann e tiraram foto beijando a taça do estadual.

"Certas coisas nunca mudam... Boa noite, gremistada", escreveu o Grêmio nas redes sociais após a partida.

Os atuais zagueiros assumiram as posições na equipe no jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Gustavo Martins, inclusive, foi o autor do gol no 1 a 1 no Beira-Rio, que garantiu o título estadual para o Grêmio.