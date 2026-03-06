Após seis meses Braithwaite é liberado e fica à disposição de Luís Castro no Grêmio

Braithwaite já treina sem restrições no CT Luiz Carvalho Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após quase seis meses afastado dos gramados, o atacante Martin Braithwaite foi liberado nesta quinta (5) pelo departamento médico do Grêmio e voltou a ficar à disposição do técnico Luís Castro.

O dinamarquês já vinha participando das atividades com bola e treinando com o grupo no CT Luiz Carvalho, mas ainda com acompanhamento da fisioterapia. A partir de agora, porém, o jogador não possui mais restrições e está liberado para atuar.

Braithwaite se recuperou de uma ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo, sofrida em setembro de 2025 durante partida contra o Mirassol. O atacante acabou sendo liberado cerca de um mês antes do prazo inicialmente projetado pelo clube.

Apesar da liberação médica, o atleta ainda não deve ser relacionado para o Gre-Nal deste domingo, no Beira-Rio, pela partida de volta da final do Campeonato Gaúcho. A comissão técnica entende que o atacante ainda precisa recuperar ritmo de jogo após um longo período afastado dos gramados.

A tendência é de que o centroavante passe a ser opção a partir do confronto com o Bragantino, na quinta (12) pelo Brasileirão.