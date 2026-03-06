Grêmio

Às vésperas do Gre-Nal
Notícia

Após seis meses Braithwaite é liberado e fica à disposição de Luís Castro no Grêmio

Atacante deve ser relacionado para a partida contra o Bragantino, na próxima quinta (12) 

Rodrigo Oliveira

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