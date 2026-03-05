Após rescindir com o Grêmio, Cuéllar encaminha acerto com novo clube

Cuéllar está perto de um acerto com o Deportivo Cáli-COL @Gremio / X / Divulgação

De contrato rescindido com o Grêmio, o volante Gustavo Cuéllar já está próximo de assinar com um novo clube. Conforme apurado por Zero Hora, o atleta está encaminhado com o Deportivo Cali, da Colômbia.

O meio-campista tem uma história com a equipe, onde iniciou a carreira e atuou de 2009 a 2015. O acerto depende apenas da realização dos exames médicos e de questões burocráticas para ser oficializado.

Na América do Sul, o atleta tem ainda passagens pelo Junior Barranquila-COL e pelo Flamengo, onde atuou por três anos e foi campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2019.