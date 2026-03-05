Após rescindir com o Grêmio, Cuéllar encaminha acerto com novo clube

De contrato rescindido com o Grêmio, o volante Gustavo Cuéllar já está próximo de assinar com um novo clube. Conforme apurado por Zero Hora, o atleta está encaminhado com o Deportivo Cali, da Colômbia.
O meio-campista tem uma história com a equipe, onde iniciou a carreira e atuou de 2009 a 2015. O acerto depende apenas da realização dos exames médicos e de questões burocráticas para ser oficializado.
Na América do Sul, o atleta tem ainda passagens pelo Junior Barranquila-COL e pelo Flamengo, onde atuou por três anos e foi campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2019.
Após seis anos no futebol da Arábia Saudita, Cuéllar assinou com o Grêmio em janeiro de 2025. No entanto, não se firmou na equipe tricolor e acertou a sua rescisão na semana passada.
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