Após brincadeira, Marlon publica foto de Carlos Vinícius com troféu de melhor jogador do mês do Brasileirão

Jogadores desenvolveram amizade forte. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de homenagear Carlos Vinicius no aniversário do centroavante com uma zoeira, Marlon se desculpou com outra publicação em sua conta no Instagram.

Afastado por lesão, o lateral publicou, nos stories, uma foto do atacante com o troféu de "jogador do mês", prêmio dado pela CBF para o melhor atleta de fevereiro do Brasileirão.

"Calmaaaaa cornetas hahaha", escreveu Marlon na publicação.

Após a folga depois da derrota para o Vasco no domingo, o elenco gremista se reapresentou na manhã desta quinta-feira, já pensando no confronto contra o Palmeiras no dia 2 de abril pelo campeonato de pontos corridos.

Veja o post de Marlon

@marlonxavierr / Instagram/Reprodução

Parceria

Marlon e Carlos Vinícius formam uma parceria desde agosto, quando o atacante chegou ao Tricolor. O artilheiro teve papel importante no momento em que o lateral fraturou o tornozelo, na última quinta-feira (19), permanecendo ajoelhado ao lado do companheiro.

Juntos com os demais companheiros, a dupla costuma comemorar os gols com o gesto de oração. Antes da brincadeira, Marlon havia publicado uma homenagem mais “tradicional”, com uma foto da comemoração dos dois e a mensagem: “Parabéns, meu irmão! Saúde e felicidade sempre”. Além do lateral, Amuzu também parabenizou o artilheiro gremista pelo aniversário.