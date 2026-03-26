Após brincadeira, Marlon publica foto de Carlos Vinícius com troféu de melhor jogador do mês do Brasileirão

Depois de homenagear Carlos Vinicius no aniversário do centroavante com uma zoeira, Marlon se desculpou com outra publicação em sua conta no Instagram.
Afastado por lesão, o lateral publicou, nos stories, uma foto do atacante com o troféu de "jogador do mês", prêmio dado pela CBF para o melhor atleta de fevereiro do Brasileirão.
"Calmaaaaa cornetas hahaha", escreveu Marlon na publicação.
Após a folga depois da derrota para o Vasco no domingo, o elenco gremista se reapresentou na manhã desta quinta-feira, já pensando no confronto contra o Palmeiras no dia 2 de abril pelo campeonato de pontos corridos.
Veja o post de Marlon
Parceria
Marlon e Carlos Vinícius formam uma parceria desde agosto, quando o atacante chegou ao Tricolor. O artilheiro teve papel importante no momento em que o lateral fraturou o tornozelo, na última quinta-feira (19), permanecendo ajoelhado ao lado do companheiro.
Juntos com os demais companheiros, a dupla costuma comemorar os gols com o gesto de oração. Antes da brincadeira, Marlon havia publicado uma homenagem mais “tradicional”, com uma foto da comemoração dos dois e a mensagem: “Parabéns, meu irmão! Saúde e felicidade sempre”. Além do lateral, Amuzu também parabenizou o artilheiro gremista pelo aniversário.
O elenco do Grêmio se reapresenta nesta quinta-feira (26) para iniciar a preparação para o duelo contra o Palmeiras, após a data Fifa, previsto para o dia 2 de abril, fora de casa. Lesionado, Marlon desfalcará a equipe nos próximos meses e só deve retornar após a Copa do Mundo.