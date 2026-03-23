Aos 47 anos, ex-Grêmio deixa a aposentadoria para voltar a jogar

Fábio Bilica estava no time do Grêmio no rebaixamentos de 2004. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Um velho conhecido do Grêmio está de volta à ativa, desta vez em um "outro Grêmio". Aos 47 anos, Fábio Bilica deixou a aposentadoria para atuar na última divisão de São Paulo. No domingo (22), ele foi anunciado pelo Grêmio Mauaense.

O zagueiro vestiu a camisa gremista no ano da segunda queda do time para a Série B, em 2004. Ao todo, somou 27 jogos e um gol no clube gaúcho.

O defensor foi revelado pelo Vitória nos anos 1990 e titular da Seleção nos Jogos Olímpicos de Sidney 2000. Ele também passou por Alemanha, França e Romênia até ir para a Turquia, onde ficou por sete temporadas e conquistou um título nacional com o Fenerbahçe.

Em 2019, aos 40 anos, atuou no Batatais Futebol Clube, em São Paulo. Bilica estava sem atuar desde 2021, quando jogou pelo Forte FC, do Espírito Santos.

Em seu anúncio, o Grêmio Mauaense destacou a trajetória do zagueiro: "Com uma carreira sólida e respeitada no futebol nacional e internacional, Bilica acumula passagens por grandes clubes do Brasil, Europa e Seleção Brasileira".

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