Grêmio

Lembra dele?
Notícia

Aos 47 anos, ex-Grêmio deixa a aposentadoria para voltar a jogar

Zagueiro com passagem pelo futebol europeu vestiu a camisa do Tricolor em 2004 e não atuava desde 2021

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS