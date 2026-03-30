Adversários na quinta-feira, Luís Castro e Abel Ferreira são amigos fora de campo: "Vai perdurar por muito tempo"

Abel e Castro em 2023. Vítor Ferreira / Botafogo / Divulgação

Luís Castro e Abel Ferreira usam o mesmo passaporte português, compartilham a mesma paixão pelo futebol, o mesmo profissionalismo, fincam raízes nos clubes por onde passam. Com tanto em comum, estranho seria os técnicos de Grêmio e Palmeiras não serem amigos. Quinta-feira (26), os portugueses se encontram mais uma vez em uma nova história de uma relação iniciada em tempos imemoriais, com ares eternos de assuntos não finalizados.

O mais preciso dentro da imprecisão é dizer que Abel Ferreira e Luís Castro se conhecem desde muito tempo. Tempo mesmo. Na primeira passagem de Castro pelo futebol brasileiro, os dois se encontraram em um Botafogo x Palmeiras. Era 2023.

O palmeirense contou que conheceu o técnico do Grêmio quando Castro comandava o seu Penafiel, como disse à época. Abel era gandula. Castro, de acordo com o seu currículo, passou pelo clube do coração do amigo entre 2004 e 2006, quando Abel já era jogador profissional.

Neste mesmo período, foram adversários pela primeira vez. Pelo Braga, Abel enfrentou o seu Penafiel, comandado por Castro. O gremista levou a melhor. Vitória por 1 a 0.

Gandula, jogador, treinador. Não importam as funções. A dupla nutre uma longa amizade, conforme relatam.

— Temos uma relação e uma amizade que já faz tempo e vai perdurar por muito tempo. Não é por sermos adversários, não é por jogarmos um contra o outro nas competições que isso vai mudar — relatou Castro anos atrás.

Faltou o cumprimento

Relação tão forte a ponto de superar intempestividades abelianas. Em 2023, no último encontro entre eles, Castro ficou no vácuo após vencer por 1 a 0. Findado o jogo, o atual técnico gremista se dirigiu para cumprimentar o amigo no banco de reservas ao lado.

Abel não estava mais lá. Logo após o apito final, saiu em disparada para o vestiário. Na coletiva, Abel negou qualquer tipo de atrito. Justificou que a saída de campo apressa é corriqueira.

Naquele momento, os dois estavam entre os três técnicos mais longevos da elite do futebol brasileiro, junto com Juan Pablo Vojvoda, então no Fortaleza. A tríade logo se desfez. Dias depois, líder do Brasileirão, Castro deixou o Botafogo pelo futebol árabe.

A disputa entre dois português pelo título brasileiro não se conclui. Um assunto não finalizado. Após a saída de Castro, o time carioca teve acentuada queda de desempenho, e o Palmeiras sagrou-se campeão.

A vida de treinador-amigos-rivais começou, segundo dados, em 2013. São sete vitórias de Abel, um empate e três de Castro.

Ao falar sobre a amizade em 2023, Abel lembrou de um jogo frenético. Seu Sporting B batia o Porto B de Castro por 3 a 0. No fim, cedeu o empate em 3 a 3. O jogo existiu, o placar foi este mesmo, mas não com esses personagens. O técnico adversário era José Guilherme. O ano, 2014.

Uma amizade longa tem disso. É tanto tempo que as histórias se confundem.