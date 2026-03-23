Adversário do Grêmio, Confiança aderiu à SAF, sofreu na Copa do Brasil e conta com ex-estrela do Botafogo

Ex-zagueiro Claudio Caçapa é o técnico do Confiança. @sergioluisfotografia / Confiança,Divulgação

Um dos três representantes da Série C do Brasileirão que segue vivo na Copa do Brasil, o adversário do Grêmio na quinta fase ainda busca um caminho a seguir. Confiança perdeu o Campeonato Sergipano e trocou de técnico, apesar de a temporada estar nos seus primeiros meses.

O começo de ano é um pouco abaixo das expectativas. Em novembro, os conselheiros do clube aprovaram a transformação do Confiança em SAF. O grupo de investidores é capitaneado pelo ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim.

Em 2 de fevereiro, a direção demitiu Luizinho Vieira, ex-Ypiranga. Para o seu lugar foi contratado o ex-zagueiro Claudio Caçapa, de trabalho como interino no Botafogo. Sob o comando de Caçapa, o Confiança venceu duas vezes em cinco partidas, empatou duas e perdeu outra.

Luizinho foi demitido após patinar nas primeiras rodadas do Estadual. O time ocupava a sétima colocação ao fim da quinta rodada. Caçapa levou a equipe à final, mas perdeu o título para o Sergipe. Após empatar na ida, perdeu por 1 a 0 o segundo jogo.

Na Copa do Brasil, jogou a terceira e a quarta fase. Aplicou 2 a 0 no Tombense e, depois, avançou nos pênaltis contra o Vila Nova. O destaque foi o goleiro Rafael Pascoal, com uma defesa durante as cobranças. Na quinta-feira (26), o Confiança estreia na Copa do Nordeste contra o Sousa-PB.

— Todos precisam entender que estamos em fase de adaptação. Eu estou apenas há três semanas no clube, e foram poucos dias para trabalhar a equipe. Com certeza, esse time vai melhorar sim ofensivamente, porque nós temos alguns conceitos e eles estão entendendo tudo aquilo que eu tenho pedido — analisou Caçapa após a classificação à quinta fase da Copa do Brasil.

O clube segue contratando de olho na Série C. A estreia será em 4 de abril contra o Amazonas. No sábado, a direção anunciou a contratação do atacante João Pedro. Formado na base do Flamengo, ele fazia parte do grupo de jogadores que treinava no Ninho do Urubu quando o CT pegou fogo em 2019. Naquela noite, ele havia ido dormir na casa de um colega.

— A torcida do Confiança está muito esperançosa, o time está dando para o gasto na Copa do Brasil. Está todo mundo muito motivado, muito empolgado, afinal de contas, jogar contra uma grande equipe como o Grêmio. É sempre um motivador, é um fator que motiva, é uma espécie de combustível para os jogadores do Confiança — destaca Mário Bezerra, jornalista do Canal Poderoso Dragão, especializado em informações do Confiança.

Nomes conhecidos

A passagem de Luizinho Vieira pelo clube deixou inúmeros jogadores com experiência pelo futebol gaúcho. Destaque para o meia Danielzinho, ex-Ypiranga. O meia Wendel passou por diversas equipes do Estado, entre elas São José e São Luiz. Ele é o artilheiro do Confiança na temporada, com quatro gols.

O nome mais reluzente do elenco não passou pelo Sul. É o atacante Sassa, ex-Botafogo. Ele foi contratado este ano, após passagem pelo Amazonas. Em 2026, marcou um gol em 14 partidas.