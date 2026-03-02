A um dia do fechamento da janela, Grêmio considera ciclo de contratações fechado

Clube investiu mais de R$ 100 milhões em seis jogadores como o volante Nardoni. Duda Fortes / Agencia RBS

A janela de transferências fecha nesta terça-feira (3) e o Grêmio não deverá anunciar mais nenhum reforço. Com seis jogadores trazidos desde o início da temporada, o Tricolor considera por encerrado o ciclo de contratações do primeiro semestre.

— Nós fizemos contratações importantes. Talvez tenha sido a maior janela da história do Grêmio em termos financeiros. Fizemos isso porque entendíamos que o grupo precisava de reforço. Não queremos correr riscos como corremos no passado — declarou o presidente Odorico Roman em entrevista concedida na concentração gremista, antes do Gre-Nal 450.

— No momento, nós entendemos que o investimento feito é o possível. Se eventualmente aparecer uma oportunidade na próxima janela, nós iremos pensar no assunto. Mas, no momento, o grupo possivelmente está fechado — acrescentou.

A diretoria não descarta a chegada de um atleta novo à Arena, desde que seja um negócio de ocasião, respeitando a janela extra dos Estaduais, que se abrirá na quarta (4) e se estende até o dia 27 de março.

Até agora, seis transferências foram realizadas. Sem custos, chegaram o lateral-esquerdo Caio Paulista e o goleiro Weverton. Para ter os atacantes Tetê e Enamorado e os volantes Leonel Pérez e Nardoni, o clube investiu R$ 110,5 milhões — podendo chegar até R$ 120,9 milhões para o caso de metas atingidas pelo último.

Além disso, foram outras 21 saídas, incluindo rescisões contratuais que seguirão sendo custeadas, como a do goleiro Tiago Volpi, do volante Cuellar e do meia Cristaldo.

E mesmo com a despedida do argentino, um novo camisa 10 não deverá ser buscado.

— Vocês ouviram o Luís Castro falando sobre o camisa 10. Ele referiu que pode jogar com um, com dois ou sem nenhum (camisa) 10. Significa que ele busca montar, com o grupo que possui, uma equipe ideal, com mecânica de jogo que possa fazer o Grêmio ter um time forte. Então, no momento, não se fala em contratação de um 10 no Grêmio — concluiu o Roman.

Relembre as contratações do Grêmio em 2026

Caio Paulista : emprestado pelo Palmeiras

: emprestado pelo Palmeiras Enamorado : comprado do Junior de Barranquilla por 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões)

: comprado do Junior de Barranquilla por 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões) Tetê : comprado do Panathinaikos por 6,2 milhões de euros (R$ 38,8 milhões)

: comprado do Panathinaikos por 6,2 milhões de euros (R$ 38,8 milhões) Weverton : rescindiu com Palmeiras e chegou como atleta livre

: rescindiu com Palmeiras e chegou como atleta livre Nardoni : comprado do Racing por 8 milhões de dólares (R$ 41,6 milhões), com metas desportivas que podem custar mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões)

: comprado do Racing por 8 milhões de dólares (R$ 41,6 milhões), com metas desportivas que podem custar mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) Leonel Pérez: comprado do Huracán por 2,8 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões)