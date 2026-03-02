A um dia do fechamento da janela, Grêmio considera ciclo de contratações fechado

A janela de transferências fecha nesta terça-feira (3) e o Grêmio não deverá anunciar mais nenhum reforço. Com seis jogadores trazidos desde o início da temporada, o Tricolor considera por encerrado o ciclo de contratações do primeiro semestre.
— Nós fizemos contratações importantes. Talvez tenha sido a maior janela da história do Grêmio em termos financeiros. Fizemos isso porque entendíamos que o grupo precisava de reforço. Não queremos correr riscos como corremos no passado — declarou o presidente Odorico Roman em entrevista concedida na concentração gremista, antes do Gre-Nal 450.
— No momento, nós entendemos que o investimento feito é o possível. Se eventualmente aparecer uma oportunidade na próxima janela, nós iremos pensar no assunto. Mas, no momento, o grupo possivelmente está fechado — acrescentou.
A diretoria não descarta a chegada de um atleta novo à Arena, desde que seja um negócio de ocasião, respeitando a janela extra dos Estaduais, que se abrirá na quarta (4) e se estende até o dia 27 de março.
Até agora, seis transferências foram realizadas. Sem custos, chegaram o lateral-esquerdo Caio Paulista e o goleiro Weverton. Para ter os atacantes Tetê e Enamorado e os volantes Leonel Pérez e Nardoni, o clube investiu R$ 110,5 milhões — podendo chegar até R$ 120,9 milhões para o caso de metas atingidas pelo último.
Além disso, foram outras 21 saídas, incluindo rescisões contratuais que seguirão sendo custeadas, como a do goleiro Tiago Volpi, do volante Cuellar e do meia Cristaldo.
E mesmo com a despedida do argentino, um novo camisa 10 não deverá ser buscado.
— Vocês ouviram o Luís Castro falando sobre o camisa 10. Ele referiu que pode jogar com um, com dois ou sem nenhum (camisa) 10. Significa que ele busca montar, com o grupo que possui, uma equipe ideal, com mecânica de jogo que possa fazer o Grêmio ter um time forte. Então, no momento, não se fala em contratação de um 10 no Grêmio — concluiu o Roman.
Relembre as contratações do Grêmio em 2026
- Caio Paulista: emprestado pelo Palmeiras
- Enamorado: comprado do Junior de Barranquilla por 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões)
- Tetê: comprado do Panathinaikos por 6,2 milhões de euros (R$ 38,8 milhões)
- Weverton: rescindiu com Palmeiras e chegou como atleta livre
- Nardoni: comprado do Racing por 8 milhões de dólares (R$ 41,6 milhões), com metas desportivas que podem custar mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões)
- Leonel Pérez: comprado do Huracán por 2,8 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões)
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