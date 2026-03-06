A provável escalação do Grêmio no Gre-Nal decisivo do Gauchão 

Luís Castro deve repetir o time que venceu o Inter na Arena por 3 a 0 no último domingo (8). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mesmo time, estratégia diferente. Assim deve ser o Grêmio neste domingo (8) no Beira-Rio, para o Gre-Nal decisivo do Gauchão, após a vantagem conquistada na ida, na Arena, por 3 a 0.

A escalação que deu certo no primeiro jogo da final do Estadual deve ser repetida. Porém, o cenário muda, uma vez que o rival está em desvantagem no placar e terá de adotar uma postura mais ofensiva desde o início do jogo. Assim, a equipe de Luís Castro terá mais cuidados defensivos e explorar contra-ataques.

Ao que tudo indica, Pavon seguirá na lateral direita. A dupla de zaga segue sendo formada pelos jovens Viery e Gustavo Martins.

O meio de campo gremista abre com os volantes Noriega e Arthur. Na frente, Willian pode pintar como surpresa, mas Monsalve deve ser o escalado por Luís Castro. Protagonistas no jogo da ida, Amuzu e Enamorado seguem nas pontas.