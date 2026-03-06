A provável escalação do Grêmio no Gre-Nal decisivo do Gauchão 

Mesmo time, estratégia diferente. Assim deve ser o Grêmio neste domingo (8) no Beira-Rio, para o Gre-Nal decisivo do Gauchão, após a vantagem conquistada na ida, na Arena, por 3 a 0.
A escalação que deu certo no primeiro jogo da final do Estadual deve ser repetida. Porém, o cenário muda, uma vez que o rival está em desvantagem no placar e terá de adotar uma postura mais ofensiva desde o início do jogo. Assim, a equipe de Luís Castro terá mais cuidados defensivos e explorar contra-ataques.
Ao que tudo indica, Pavon seguirá na lateral direita. A dupla de zaga segue sendo formada pelos jovens Viery e Gustavo Martins.
O meio de campo gremista abre com os volantes Noriega e Arthur. Na frente, Willian pode pintar como surpresa, mas Monsalve deve ser o escalado por Luís Castro. Protagonistas no jogo da ida, Amuzu e Enamorado seguem nas pontas.
Desta forma, às 18h de domingo, o Grêmio deve ir a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.