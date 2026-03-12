A projeção de público para Grêmio e Bragantino

Arena não deverá ter grande público. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira (12), na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. A projeção de público para a partida das 21h30 está na casa dos 25 mil torcedores.

A venda de ingressos até o momento apresenta uma projeção mais otimista, indicando um mínimo de 22 mil gremistas na Arena.

A comercialização de ingressos para o jogo continua e conta, inclusive, com promoção para as mulheres. Devido ao Dia Mundial da Mulher, comemorado no último domingo (8), os setores Superior Norte, Superior Sul e Gold Premium Sul têm 50% de desconto para o público feminino.

Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site oficial do clube, gremio.net, na aba “Ingressos”. Os valores promocionais dependem da disponibilidade.