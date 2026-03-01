A programação do Grêmio antes do Gre-Nal 450

Grêmio está concentrado desde a noite de sábado. Geison Lisboa / Agencia RBS

Concentrados desde a noite de sábado (28), os jogadores do Grêmio relacionados para o Gre-Nal 450 seguem uma programação especial neste domingo (1º), que inclui preleção pela manhã e deslocamento para a Arena duas horas antes da partida.

Após o café da manhã, marcado para as 8h, o principal compromisso do dia ocorre às 11h30min, quando será realizada a preleção. Este será o momento da conversa do técnico Luís Castro com o grupo de jogadores antes da saída da delegação rumo ao estádio.

A reunião deve ter duração de 30 minutos. Ao meio-dia, o elenco participa do almoço, em uma área reservada do hotel Deville. Às 15h, está previsto um lanche reforçado.

A saída da delegação para a Arena está programada para as 16h. Neste horário, os jogadores embarcam no ônibus que levará a equipe até o estádio, em um trajeto que deve durar cerca de 15 minutos.

A bola rola às 18h, na Arena. Grêmio e Inter se enfrentam na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. A finalíssima está marcada para o próximo final de semana, no Beira-Rio.