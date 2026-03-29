A principal pendência para o Grêmio renovar com Pavon 

Duração do novo vínculo é o principal entrave. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio abriu negociações para renovar o contrato de Pavon após o Gauchão. As tratativas não avançaram em virtude de uma pendência: a duração do novo vínculo.

Contratado em 2024, após passagem pelo Atlético-MG, o argentino foi um dos jogadores mais utilizados pelo Tricolor desde a chegada. Com Luís Castro, ele virou lateral direito na reta final do Estadual, desbancando Marcos Rocha e João Pedro.

A principal diferença não está nos valores. O salário não é dos mais baixos do elenco, mas seria mantido dentro dos padrões.

A direção gremista sinaliza uma prorrogação até dezembro de 2027, enquanto o estafe do atleta deseja um período mais longo. Por conta disso, não houve avanço na negociação.

O contrato atual tem duração até o final deste ano. Caso não haja acerto, Pavon poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Ele é considerado um atleta com mercado na Argentina.

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